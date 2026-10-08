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Феновете на Барселона дочакаха цени, каквито отдавна не са срещали

  • 8 окт 2026 | 14:17
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Привържениците на Барселона, които са свикнали да плащат по над 100 евро за билет за домакински мач в Ла Лига, бяха приятно изненадани от цените на талоните за предстоящото гостуване на Сабах в Шампионската лига. Двубоят от петия кръг на основната фаза е на 25 ноември в Баку, а азерите искат само по 7,5 евро за билет за испанските фенове.

Това е изключително ниска цена за мач от най-престижния европейски клубен турнир. Въпреки че Сабах обикновено посреща съперниците си на „Банк Република Арена“ в Масазър с капацитет от около 9000 места, домакините преместиха големите си международни срещи на Олимпийския стадион в Баку, чиято вместимост надхвърля 70 000 зрители. Причината за смяната на съоръжението се корени в строгите критерии на УЕФА за стадионите в Шампионската лига. Обичайният дом на Сабах не покрива стандартите за подобен ранг двубои, което наложи домакинството на по-модерна и голяма арена.

Все още не са ясни цените за останалите билети за сблъсъка между Сабах с Барса. Ясни са обаче тези за предстоящото домакинство в турнира срещу Славия (Прага), което е идната седмица - на 13 октомври. Там входните пропуски са на цени от 7,5 евро до 150 евро, като последните са за ВИП места. Повечето места вече са разпродадени.

И все пак скромната сума от 7,5 евро за билет за феновете на Барселона е нищо в сравнение с логистичното и финансово предизвикателство пред тях. Пътуването до Азербайджан ще бъде скъпо начинание, тъй като “блаугранас” няма да организират официална екскурзия за запалянковците. Разстоянието от Барселона до Баку е над 3900 километра, което налага организирането на скъпи самолетни полети и нощувки. Именно сложността на маршрута е мотивирала ръководството да не подготвя организиран чартърен полет за запалянковците, а единствено да съдейства за разпространението на билетите.

Наставник на Сабах е бившият треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас.

Визитата в Азербайджан ще бъде четвъртото гостуване за състава на Ханзи Флик в тазгодишната европейска фаза. Преди това Барселона трябва да гостува на Галатасарай в Истанбул и на ПСЖ в Париж, както и да приеме Астън Вила на собствен терен през ноември.

Срещата със Сабах се очертава като една от най-любопитните в графика на испанския гранд. Азербайджанският тим прави своя исторически дебют в Шампионската лига и ще има възможността да се изправи срещу каталунците пред внушителна публика в Баку.

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