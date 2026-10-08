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Куртоа с рекорден брой спасявания от началото на сезона

  • 8 окт 2026 | 05:54
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Куртоа с рекорден брой спасявания от началото на сезона

Откакто облече екипа на Реал Мадрид през 2018 година, Тибо Куртоа никога не се е оказвал под такъв канонаден обстрел в първите осем срещи от кампанията. Белгийският страж е трябвало да отразява цели 37 точни изстрела, надминавайки предишния си антирекорд от 2020 година. Въпреки постоянния натиск, вратарят запазва забележително ниво и демонстрира 76% успеваемост при спасяванията.

Натискът върху белгийския страж е огромен. В своята девета кампания на „Сантиаго Бернабеу“ Куртоа е подложен на безпрецедентно изпитание, като към вратата му са отправяни средно по 4,6 удара на мач при обичайна средна стойност от 3,6 през изминалите години. Резултатът е девет допуснати попадения, като единствено феноменалните намеси на опитния вратар предотвратяват още по-тежки последствия за „белите“. Стражът продължава да върши чудеса на голлинията, но натовареността му достига критични нива.

До момента най-слабият показател в дефанзивен план за този период бе регистриран през пандемичния сезон 2020/21 – последният от престоя на Зинедин Зидан, белязан от домакински поражения от Кадис и Шахтьор. Тогава бяха допуснати 35 изстрела. В първата година под ръководството на Карло Анчелоти цифрата достигна 34, но впоследствие защитата се стабилизира. Що се отнася до най-много допуснати попадения в първите осем срещи, рекордът остава от дебютния сезон на белгиеца (2018/19), когато топката спря в мрежата му 12 пъти.

След сравнително спокойното начало на сезона, когато в първите три срещи съперниците не нанасяха повече от три точни удара, дефанзивната линия на Реал започна да се пропуква. В сблъсъка срещу Интер белгиецът спаси седем от осем изстрела, показвайки изключителна класа. Последваха още седем удара от Райо Валекано и нов натиск със седем изстрела на „Метрополитано“ срещу Атлетико.

Очевидният проблем пред испанския гранд се крие в системните колебливи изяви в дефанзивен план. Мачът срещу Интер се нареди на 11-о място сред срещите с най-много удари към Куртоа от 2018 година насам. Клубният рекорд за този период е 11 изстрела в рамките на един двубой – постижение, регистрирано срещу Бенфика, Пачука и Арсенал.

До момента през сезона белгиецът е успял да запази само една „суха мрежа“ – при домакинския успех над Малага. Докато съотборниците му пътуваха с националните си гарнитури, Тибо остана да се готви на клубната база във Валдебебас, след като временно се оттегли от представителния тим на Белгия.

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Снимки: Gettyimages

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