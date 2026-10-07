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Добри новини за Моуриньо: Конате тренира и ще е готов за Виляреал

  • 7 окт 2026 | 12:58
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Добри новини за Моуриньо: Конате тренира и ще е готов за Виляреал

Добра новина за Реал МадридИбрахима Конате поднови тренировки с отбора и вече е една крачка по-близо до завръщането си в игра. Френският защитник взе пълноценно участие в заниманието на „кралете“ във вторник на базата в Валдебебас, след като се възстановяваше от контузия на връзките в дясното коляно. Конате получи травмата по време на лагера на френския национален отбор и се очакваше да бъде извън игра между 10 и 12 дни. Сега той изглежда готов да се завърне по-рано от очакваното, като при липса на нови проблеми може да попадне в състава на Жозе Моуриньо за домакинството на Виляреал в събота.

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Завръщането на 27-годишния бранител е особено важно за Моуриньо заради проблемите в центъра на защитата. Дийн Хюсен е наказан за предстоящия мач, докато Едер Милитао също наскоро се присъедини към тренировките на тима след дълго отсъствие и все още не е готов да играе. Именно поради тези причини се очаква Конате да поднови партньорството си Антонио Рюдигер в центъра на отбраната срещу Виляреал.

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Снимки: Gettyimages

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