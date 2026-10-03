Моуриньо обмисля нов подход към Винисиус

Жозе Моуриньо обмисля да остави Винисиус Жуниор на резервната скамейка за домакинството на Реал Мадрид срещу Виляреал на 10 октомври. Според информация на Defensa Central, треньорът на „белите“ иска да даде кратка почивка на бразилеца, за да му помогне да възвърне формата и увереността си преди предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври. Винисиус не започна сезона на обичайното си ниво, а влиянието му в атаката на "лос бланкос" е намаляло.

Според публикацията Моуриньо не смята да го изважда трайно от титулярния състав, а планира решението да се отнася само за двубоя с Виляреал. При липса на промяна в обстоятелствата бразилецът се очаква да се завърне сред титулярите за гостуването на Рома в Шампионската лига на 14 октомври.

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След мача с Виляреал Реал Мадрид ще има натоварена програма с двубои срещу Рома, Севиля и РБ Лайпциг преди сблъсъка с Барселона. Моуриньо се надява Винисиус да използва тези срещи, за да възстанови ритъма си и да бъде в по-добро състояние за един от най-важните мачове през сезона. Информацията за евентуалното му оставяне на пейката засега не е официално потвърдена от клуба.

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Снимки: Gettyimages