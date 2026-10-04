Тибо Куртоа планира да приключи футболната си кариера в Реал Мадрид

Стражът на Реал Мадрид Тибо Куртоа е твърдо решен да продължи престоя си в испанския гранд, пренебрегвайки значително по-изгодни финансови предложения от други клубове, съобщава вестник „Ас“.

34-годишният белгиец има за цел да изпълни настоящия си контракт докрай и след това да сложи окончателен край на професионалния си път като играч на мадридчани.

Куртоа е част от състава от лятото на 2018 година. През този период той завоюва 14 отличия с отбора, сред които изпъкват и две титли от Шампионската лига.

През кампанията 2026/27 вратарят записа участие в осем двубоя във всички надпревари, в които допусна девет попадения в мрежата си.

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