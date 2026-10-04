Милан ще се опита да изпревари Рома за Ендрик

От Милан ще се опитат да направят нов опит да привлекат нападателя на Реал Мадрид Ендрик през януарския трансферен прозорец, съобщават няколко източника в Италия и Испания.

Рома планира нов опит да привлече Ендрик

Още през лятото бразилският национал беше сред приоритетните цели на “росонерите” за подсилване на тяхната атака. Тогава обаче наставникът на мадридчани Жозе Моуриньо наложи вето на негов трансфер. Въпреки това досега през сезона Ендрик има едва четири изиграни минути за Реал. Затова от Милан отново ще се пробват да го вземат в своя състав чрез оферта за наем до края на сезона. Оттам ще трябва да се преборят с конкуренцията на Рома, откъдето също възнамеряват да вземат 20-годишния играч, след като също не успя да го сторят преди началото на кампанията.

🚨🗣️ @MatteMoretto: “Endrick was on Milan's radar over the summer, and I can guarantee that they had reached an agreement in principle with the Brazilian. He had two proposals from Italy on the table, one from Roma and one from Milan, but Mourinho wanted to keep the player. Milan and Roma remain interested in Endrick, who is represented by Roc Nation, an agency that enjoys excellent relations with Cardinale. It will become clear later on which path Endrick wishes to pursue. Real Madrid and Milan have an excellent relationship.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages