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Милан ще се опита да изпревари Рома за Ендрик

  • 4 окт 2026 | 17:22
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От Милан ще се опитат да направят нов опит да привлекат нападателя на Реал Мадрид Ендрик през януарския трансферен прозорец, съобщават няколко източника в Италия и Испания.

Рома планира нов опит да привлече Ендрик
Рома планира нов опит да привлече Ендрик

Още през лятото бразилският национал беше сред приоритетните цели на “росонерите” за подсилване на тяхната атака. Тогава обаче наставникът на мадридчани Жозе Моуриньо наложи вето на негов трансфер. Въпреки това досега през сезона Ендрик има едва четири изиграни минути за Реал. Затова от Милан отново ще се пробват да го вземат в своя състав чрез оферта за наем до края на сезона. Оттам ще трябва да се преборят с конкуренцията на Рома, откъдето също възнамеряват да вземат 20-годишния играч, след като също не успя да го сторят преди началото на кампанията.

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Снимки: Gettyimages

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