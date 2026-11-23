Арда с обрат над Локомотив (Горна Оряховица) в U18

Арда постигна впечатляващ обрат и победи с 4:2 Локомотив (Горна Оряховица) в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

Гостите изиграха силно първо полувреме и поведоха с две попадения. Стоил Йорданов откри резултата в 21-вата минута, а в 44-тата Стефан Чукурлиев удвои аванса на Локомотив.

След почивката Арда преобрази представянето си и стигна до пълен обрат. Свилен Веселинов намали изоставането в 53-тата минута, а Мартин Мусабашев изравни в 67-мата.

В заключителната част домакините нанесоха решителния си удар. Пресиян Василев се разписа за 3:2 в 79-ата минута, а само две минути по-късно Веселин Попов оформи крайното 4:2.

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