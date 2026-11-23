Двете най-скъпи летни покупки аут за Трабзон срещу ЦСКА, единят е с 8 гола в 8 мача

Наставникът на Трабзонспор Томас Райс се оплака преди предстоящото гостуване на ЦСКА в Лига на конференциите, че контузиите на основни футболисти в отбора започват да тежат.

Към момента е ясно, че шестима от тях няма да са в групата за двубоя в четвъртък на “Армията”.

Най-сериозната липса е на най-скъпото лятно попълнение - Джу Франкулиано. 22-годишният централен нападател бе взет от Мидтиланд за 25 млн. евро. Той изигра 8 мача за Трабзон преди да се контузи, в които се разписа 8 пъти.

Аут е и друг играч, взет от Мидтиланд - турският национал Арал Симсир. Трабзон плати за него 13 млн. евро. Крилото се разписа по-рано през сезона срещу Италия.

Освен двамата на “Армията” няма да пристигнат Тим Фолкарели и трайно контузените Арсений Батахов, Руслан Малиновски и Окай Йокушлу.

Франкулиано, Шимшир и Фолкарели ще пропуснат двубоите с ЦСКА и Гьозтепе, след което би трябвало да са на разположение на Томас Райс.

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