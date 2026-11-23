Септември спечели столичното дерби с Локомотив в U18

Септември победи с 3:0 като гост Локомотив (София) в столично дерби от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

Гостите поведоха в 20-ата минута, когато Виктор Георгиев намери път към вратата на „железничарите“. Това остана единственото попадение през първата част и Септември се оттегли на почивката с аванс от 1:0.

Само две минути след подновяването на играта Теодор Танациев удвои преднината на гостите. Локомотив опита да се върне в срещата, но не успя да преодолее защитата на съперника.

Крайното 3:0 оформи Васил Балтов в четвъртата минута на добавеното време.

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