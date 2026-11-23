Късен гол донесе победата на Миньор срещу Берое в Елитната група до 18 години

Миньор (Перник) победи с 1:0 Берое в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

Двубоят бе равностоен и дълго време вървеше без попадения. През първото полувреме двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата и се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

След паузата головите положения отново бяха малко, а развръзката настъпи в заключителните минути. В 83-тата минута Валентин Болгурски се разписа за Миньор и донесе трите точки на домакините.

До края Берое не успя да стигне до изравнително попадение и срещата завърши с минимална победа за „чуковете“.

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