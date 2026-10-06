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Българската агитка отново се пошегува с Люксембург, че няма метро

  • 6 окт 2026 | 22:30
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Българската агитка на "Стад де Люксембург", която наброява около 300 души, отново издигна транспаранта за метрото. Както през 2024 година, нашенците пак припомниха на хората от Великото херцогство, че в малката и много богата държава няма метро.

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"Нямате метро", написаха българите, като накрая на закачливия плакат е изрисувано логото на софийския метрополитен. Както е известно, българската столица разполага с метро от януари 1998 г.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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