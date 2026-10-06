Българската агитка отново се пошегува с Люксембург, че няма метро

Българската агитка на "Стад де Люксембург", която наброява около 300 души, отново издигна транспаранта за метрото. Както през 2024 година, нашенците пак припомниха на хората от Великото херцогство, че в малката и много богата държава няма метро.
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"Нямате метро", написаха българите, като накрая на закачливия плакат е изрисувано логото на софийския метрополитен. Както е известно, българската столица разполага с метро от януари 1998 г.
ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург