ЦСКА започна подготовка за мача с Трабзонспор

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ЦСКА стартира подготовка за домакинския мач срещу Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа на стадион "Българска армия".

Официалната пресконференция на "червените" преди двубоя ще се състои на 25 ноември (сряда) от 12:00 ч. в залата за пресконференции на "Армията". Официалната тренировка на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 15:00 ч. в същия ден на клубната база в Панчарево и ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

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Пресконференцията на Трабзонспор на 25 ноември ще стартира в 18:15 ч. на стадион "Българска армия", а официалната тренировка на гостуващия отбор е от 19:00 ч., като отново ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

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