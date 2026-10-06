Олисе с куп рекорди за Франция, той реагира на похвалите в типичния си стил

Майкъл Олисе се превърна в големия герой за националния отбор на Франция при зрелищния обрат с 4:1 над Белгия в турнира Лига на нациите. След като се появи на терена след час игра, крилото на Байерн (Мюнхен) преобърна изцяло събитията с два гола и асистенция в заключителните десет минути, което накара публиката на „Стад дьо Франс“ да скандира името му с призиви за „Златната топка“.

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

С брилянтните си изяви Олисе се превърна в първия футболист в историята на Франция, който е направил 10 асистенции в рамките на една календарна година. Освен това крилото на Байерн е първият играч на "петлите", който е участвал в поне един гол в първите 4 мача под ръководството на нов треньор. Олисе е и националът на Франция, който най-бързо от 1958 г. насам е постигнал т.нар. „дабъл-дабъл“ (10 гола, 10 асистенции) за националния отбор.

Michael Olise is: • The first player in France history to deliver 10 assists in a calendar year • The first player in France history to be involved in at least one goal in the first 4 games of a new coach • The fastest player since 1958 to reach a double-double (10G, 10A) for France @Statsdufoot — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2026

Със своите 17 участия в голове за Франция през 2026 г. (7 гола, 10 асистенции), Олисе е изпреварван само от Тиери Анри (19 през 2003 г.) по тези показатели за "петлите" за една календарна година през 21-ви век.

Междувременно самият играч реагира в типичния си скромен и дори свенлив стил на хора от похвали и скандиранията на френски привърженици „Олисе, Златна топка“.

🍿🪄Michael Olise has already 6 G/A in 4 games, 3 starts under Zinedine Zidane. 🇫🇷 🎯 vs Turkiye ⚽️ vs Belgium ⚽️ vs Italy ⚽️⚽️🎯 vs Belgium Showtime in Nations League. ✨ https://t.co/xtMg8AJzqi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026

24-годишният футболист футболист смутено каза: „Нямам какво да кажа по този въпрос“, сподели с усмивка Олисе, насочвайки вниманието изцяло към отборното представяне. „В края на мача се представихме отлично. Първото полувреме беше трудно, тъй като срещу сгъстена защита винаги се играе сложно, но ние продължихме да настояваме и накрая нещата се получиха. Зинедин Зидан внася нови идеи и ние ги следваме стриктно. Справихме се добре в изминалите четири срещи и ще продължим по същия път. За мен е огромно удоволствие да играя за Франция редом до толкова качествени футболисти.“, каза още Олисе.

• Some of the fans tonight were chanting 'Olise Ballon d'Or'. The fans want to hear you.. Olise: "[smiles] I have nothing to say" 🎙️ @TF1 https://t.co/Ekxz1fHH3I — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2026

Въпреки че вниманието на мнозина е насочено към имена като Ламин Ямал, Хари Кейн и Килиан Мбапе, Майкъл Олисе е сред 30-те номинирани за „Златната топка“ за 2026 година. Официалната церемония по връчването на отличието ще се състои на 26 октомври в Лондон.

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Снимки: Imago