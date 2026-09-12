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  3. Байерн застана зад Олисе след критиките относно негово интервю

Байерн застана зад Олисе след критиките относно негово интервю

  • 12 сеп 2026 | 17:42
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Байерн застана зад Олисе след критиките относно негово интервю

Байерн (Мюнхен) защити звездата си Майкъл Олисе, след като той бе остро критикуван за интервю, което даде след мач на тима и в което отговаряше само с една дума и показа нежелание да говори.

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"Олисе е човек, който иска да играе футбол и не е толкова силен извън терена. Това може да е важно за медиите, но той трябва да бъде оценяван и за поведението си. Най-важното за нас е, че показва качествата си на терена. И децата и тийнейджърите могат да се идентифицират повече с това", каза членът на спортния борд на клуба Макс Еберл на пресконференция.

Наставникът на тима Венсан Компани също защити френския национал. “Мислите ли, че журналистът, който е направил интервюто с Майкъл, е нещастен, че то стана популярно? Ако всеки дава отговори като мен, нищо никога няма да събере популярност. Мога да ви уверя, че никой спонсор и никой журналист не говори лошо за маниерите на Майкъл. Не трябва да бъркаме нещата”, обясни той.

След победата над Бодьо/Глимт с 5:0 в Шампионската лига Олисе бе избран за "Играч на мача" и даде интервю пред DAZN. "Не знам", каза френският национал на въпрос как му се е сторил страхотния гол, който вкара. Репортерът го попита и как се вкарват такива попадения, на което крилото каза: "Стрелям и влиза или не влиза". След още няколко въпроса и едносрични отговори медията прекъсна интервюто, което продължи една минута. Няколко журналисти обвиниха Олисе в липсата на уважение и арогантност.

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Снимки: Gettyimages

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