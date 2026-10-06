Зидан: Удоволствие е да се работи с тези футболисти

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан коментира убедителния успех на своя тим с 4:1 над Белгия в среща от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът остана доволен от показаното на терена, като подчерта силното представяне на тима след почивката.

„Беше изключително важно да се върнем в мача с първия гол – това ни позволи да поемем контрола върху срещата. Дори през първото полувреме започнахме доста добре, но ни липсваше достатъчно скорост в последната третина на терена“, анализира наставникът на „петлите“.

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

„Смятам, че ако погледнем цялото развитие на двубоя през всичките 90 минути, победата ни е напълно заслужена, а играта ни през втората част беше наистина силна“, допълни Зидан.

„Всичко се развива много позитивно. Това, което постигнахме – тези 10 точки – е резултат от манталитета и усърдната работа с футболистите. В този състав цари страхотно разбирателство. Истинско удоволствие е да се работи с тази група от играчи и това е изключително важен фактор за нас", каза още легендата на френския футбол.

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Снимки: Imago