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Шерки: Треньорският щаб иска от нас да бъдем себе си

  • 6 окт 2026 | 00:51
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Шерки: Треньорският щаб иска от нас да бъдем себе си

Френският национал Раян Шерки, който се изявява в ролята на вътрешен полузащитник след заставането на Зинедин Зидан начело на „петлите“, сподели впечатленията си за новите си задачи на терена и за отличния климат в състава след победата с 4:1 над Белгия в турнира Лига на нациите. Именно той вкара попадението, с което Франция успя да поведе за първи път в двубоя.

„Напълно нормално е да сме доволни, постигнахме страхотна победа и сме много щастливи. На полувремето селекционерът ни заяви, че моментът да решим срещата е точно сега. Колективът ни е изключително сплотен. Това са детайли от кухнята, които остават скрити за хората, но рядко съм виждал отбор с толкова здрава връзка – от първия до последния футболист и от първия до последния член на щаба. Удоволствие е да си част от тази група и това се отразява положително на игрището“, започна Шерки.

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия
Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

Шерки коментира и представянето си в двубоя, подчертавайки готовността си да влияе върху играта след появата си като резерва.

„Знаехме отлично, че срещу Белгия няма да ни бъде леко, защото те разполагат с качества и умеят да се възползват от тях. Когато аз и Майкъл Олисе се появихме на терена, и двамата имахме силното желание да поемем отговорност. В такива дни просто трябва да изпитваш удоволствие от играта. Голът за 2:1 донесе облекчение за всички нас и най-вече за мен самия. Желанието ни е да спечелим всеки следващ мач и да триумфираме в Лигата на нациите“, каза Шерки.

Футболистът обърна специално внимание и на промяната в позицията и стила си на игра.

„Често се говори за дрибъла ми, но в момента изпълнявам роля, която изисква от мен да правя комплексни и прецизни мачове – истинските футболни естети разбират това много добре. По време на този лагер се научих да играя на нов за мен пост. Стилът е различен и основното изискване е да не губя топката. Тази роля ми допада и с времето ще поемам още повече отговорност“, каза още Шерки.

Накрая полузащитникът изрази възхищението си от работата със Зинедин Зидан и помощника му Давид Бетони.

„Отношенията ни с него са прекрасни. Той се отнася абсолютно еднакво към всички и общува свободно с всеки играч. Учи ни на ключови принципи, особено по отношение на контрола върху топката. Още същата сутрин споделих с Давид Бетони, че изпитвам разочарование, тъй като не рискувах достатъчно. За играч като мен е трудно да действам без смели ходове. Казах му, че вечерта ще поема повече рискове, а той ме насърчи да играя с удоволствие. Треньорският щаб иска от нас да бъдем себе си, да спазваме указанията в защита, а след това всичко се получава като магия“, завъши Шерки

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