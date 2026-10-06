Шерки: Треньорският щаб иска от нас да бъдем себе си

Френският национал Раян Шерки, който се изявява в ролята на вътрешен полузащитник след заставането на Зинедин Зидан начело на „петлите“, сподели впечатленията си за новите си задачи на терена и за отличния климат в състава след победата с 4:1 над Белгия в турнира Лига на нациите. Именно той вкара попадението, с което Франция успя да поведе за първи път в двубоя.

„Напълно нормално е да сме доволни, постигнахме страхотна победа и сме много щастливи. На полувремето селекционерът ни заяви, че моментът да решим срещата е точно сега. Колективът ни е изключително сплотен. Това са детайли от кухнята, които остават скрити за хората, но рядко съм виждал отбор с толкова здрава връзка – от първия до последния футболист и от първия до последния член на щаба. Удоволствие е да си част от тази група и това се отразява положително на игрището“, започна Шерки.

Франция изоставаше четвърт час преди края, но смените на Зидан оформиха разгромен обрат срещу Белгия

Шерки коментира и представянето си в двубоя, подчертавайки готовността си да влияе върху играта след появата си като резерва.

„Знаехме отлично, че срещу Белгия няма да ни бъде леко, защото те разполагат с качества и умеят да се възползват от тях. Когато аз и Майкъл Олисе се появихме на терена, и двамата имахме силното желание да поемем отговорност. В такива дни просто трябва да изпитваш удоволствие от играта. Голът за 2:1 донесе облекчение за всички нас и най-вече за мен самия. Желанието ни е да спечелим всеки следващ мач и да триумфираме в Лигата на нациите“, каза Шерки.

Футболистът обърна специално внимание и на промяната в позицията и стила си на игра.

„Често се говори за дрибъла ми, но в момента изпълнявам роля, която изисква от мен да правя комплексни и прецизни мачове – истинските футболни естети разбират това много добре. По време на този лагер се научих да играя на нов за мен пост. Стилът е различен и основното изискване е да не губя топката. Тази роля ми допада и с времето ще поемам още повече отговорност“, каза още Шерки.

Накрая полузащитникът изрази възхищението си от работата със Зинедин Зидан и помощника му Давид Бетони.

„Отношенията ни с него са прекрасни. Той се отнася абсолютно еднакво към всички и общува свободно с всеки играч. Учи ни на ключови принципи, особено по отношение на контрола върху топката. Още същата сутрин споделих с Давид Бетони, че изпитвам разочарование, тъй като не рискувах достатъчно. За играч като мен е трудно да действам без смели ходове. Казах му, че вечерта ще поема повече рискове, а той ме насърчи да играя с удоволствие. Треньорският щаб иска от нас да бъдем себе си, да спазваме указанията в защита, а след това всичко се получава като магия“, завъши Шерки

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google