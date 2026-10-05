Франция 0:0 Белгия, отлична възможност пред Лукаку

Франция и Белгия играят при 0:0 в пряк сблъсък за първото място в първа група на елитната дивизия в Лигата на нациите.

C'est parti pour le dernier match du rassemblement ! Allez les gars 👊 🇫🇷0-0🇧🇪 l #FRBEL https://t.co/SRAw6OHIDE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2026

"Петлите" влизат в мача с точка аванс, а единствената загуба на "червените дяволи" до този момент бе именно срещу този съперник.

Белгийците обаче на всяка цена трябва да гонят поне точка, тъй като паралелно с този мач се играе и другия в групата. Там третият Италия, който е само с две точки по-малко приема опашкаря Турция.

Италия 1:0 Турция, гол на Скамака

Зинедин Зидан смени абсолютно целия си стартов състав спямо равенството 1:1 срещу Италия в миналия кръг, като той дори реши да даде почивка за началото тази вечер дори на титулярния си страж Майк Менян, като днес селекционерът връчи ръкавиците на Гийом Рест, който по принцип носи екипа на тима от родината си Тулуза. В предни позиции пък Пиер Калулу, Жереми Жаке, Дайо Упамекано, Адриен Труфер, Раян Шерки, Люка Да Куня, Адриен Рабио, Майкъл Олисе и Дезире Дуе от предния мач не стартираха, а вместо тях Зидан разпредели Жул Кунде, Лени Йоро, Максенс Лакроа, Анди Диуф, Манес Аклиуш, Ману Коне, Едуардо Камавинга, Естебан Льопол и Брадли Баркола.

Notre 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 face à la Belgique ⚔️ Guillaume Restes et Leny Yoro vont honorer leur 1ère sélection en Bleu 🇫🇷🙌 ⌚️ 20h45 sur TF1 📺 #FRABEL https://t.co/wUfnnkqa7m — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2026

Марк ван Бомел също не бе пестелив на промени, като наставникът на "червените" дяволи прецени да бъде една идея по-пестелив и за първия съдийски сигнал направи ротации "едва" на малко повече от половината си стартов състав спрямо убедителния успех с класическото 3:0 над Турция. Така Ван Бомел смени шестима от тогавашните титуляри в лицето на Сене Ламенс, Максим де Каупер, Юри Тилеманс, Кевин де Бройне, Шарл Де Кетеларе и Мика Годс, а на тяхно място срещу двукратните световни шампиони започнаха Маартен Вандервоорд, Хоакин Сейс, Никола Раскин, Ромео Лавия, Ромелу Лукаку и Диего Морейра.

Your starting Devils. 🔱 #SelectedByPwC https://t.co/5i3kYMhNYU — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 5, 2026

Най-чистата възможност в началниет минути за "петлите", които усановиха контрол върху играта още от първия съдийски сигнал, дойде след осем минути игра, когато Дембеле центрира остро, а Мехеле изчисти топката в корнер с глава.



В 11-тата минута дойде отговорът на "червените дяволи", които показаха колко опасни могат да бъдат на контраатака. Лукаку се изстреля с бясна скорост и нанесе тежък удар, за да предизвика първото спасяване под рамките на вратата на стража Гийом Рест.





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ФРАНЦИЯ - БЕЛГИЯ



ЛИГА НА НАЦИИТЕ, ГРУПОВА ФАЗА



ЛИГА "А", ГРУПА 1



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Франция: 1. Гийом Рест, 5. Жул Кунде, 15. Лени Йоро, 17. Максенс Лакроа, 13. Анди Диуф, 18. Манес Аклиуш, 8. Ману Коне, 6. Едуардо Камавинга, 7. Усман Дембеле, 19. Естебан Льопол, 12. Брадли Баркола

Селекционер: Зинедин Зидан



Белгия: 12. Маартен Вандервоорд, 21. Тимоти Кастан, 15. Нейтън Нгой, 4. Брандън Мехеле, 18. Хоакин Сейс, 23. Никола Раскин, 6. Ромео Лавия, 20. Ханс Ванакен, 14. Доди Лукебакио, 9. Ромелу Лукаку, 19. Диего Морейра

Селекционер: Марк ван Бомел



НАЧАЛО: 5 октомври 2026 г. (понеделник) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Стад дьо Франс", Париж (Франция)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Ник Уолш (Шотландия)

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