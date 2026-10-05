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Само Шумахер и Хамилтън останаха пред Верстапен

  • 5 окт 2026 | 20:06
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Макс Верстапен спечели надпреварата за Гран При на Бахрейн, която се проведе на „Сепанг“ в Малайзия и по този начин записа победа в 11-ти пореден сезон във Формула 1.

Четирикратният шампион стана третият пилот, който постига това, а пред него по този показател са единствено двамата седемкратни шампиони – Михаел Шумахер и Люис Хамилтън. И двамата имат победи в по 15 последователни кампании, като серията на Шумахер е в периода 1992-2006, а тази на Хамилтън – 2007-2021.

Верстапен спечели своята първа победа в Испания през 2016 година и оттогава насам печели поне по веднъж във всеки един сезон. С победата си край Куала Лумпур нидерландецът се откъсна пред Ален Прост, който между 1981 и 1990 записа серия от десет поредни сезона с поне една победа.

Може ли Ред Бул да се бори за победи на всяка писта?
Може ли Ред Бул да се бори за победи на всяка писта?

Както е известно наскоро Верстапен удължи своя договор с Ред Бул до края на 2030 година, което означава, че той ще има теоретична възможност да се изравни с Шумахер и Хамилтън, ако спечели поне по една победа през всеки един от следващите четири сезона, в които той със сигурност ще се състезава във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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