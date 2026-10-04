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Шефът на Ред Бул: Макс Верстапен беше недостижим!

  • 4 окт 2026 | 17:16
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Шефът на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис засипа с похвали Макс Верстапен след впечатляващата победа на нидерландеца в надпреварата за Голямата награда на Бахрейн в Малайзия. Успехът бе определен като изключително важен момент за развитието на тима.

Този първи триумф за сезона във Формула 1 се оказа паметен по редица показатели както за четирикратния световен шампион, така и за базирания в Милтън Кийнс тим.

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

С победата си Верстапен запази забележителната серия от поне една спечелена надпревара във всяка една кампания от 2016 година насам, когато бе вторият му сезон във Ф1. В същото време Ред Бул продължава традицията да не допуска година без победа от 2015 насам.

Още по-същественото в случая е, че това е дебютен успех за тандема Ред Бул-Форд в ролята му на производител на задвижващи системи, постигнат едва в 16-ото им състезание заедно.

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„Чувството е невероятно - сподели Мекис пред телевизия Viaplay след финала. - Изглеждаше сякаш е минало много време от Абу Даби миналата година, но всъщност това е едва 16-ият старт. Това е първа победа за нас като пълен производител – както на шасито, така и на силовия агрегат. Първи триумф за Ред Бул-Форд Пауъртрейнс. Невероятно ново начало на това приключение. Страхотно е да го постигнем по този начин и с толкова солидно темпо през целия уикенд. Смятам, че Макс беше абсолютно недостижим.“

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Нидерландският пилот демонстрира пълно превъзходство на пистата „Сепанг“, като спечели своята 72-ра победа в кариерата на фона на истински хаос, предизвикан от проливния дъжд и бързо променящите се условия на трасето.

Успехът дойде напълно заслужено благодарение на чиста скорост – цел, която отборът и Мекис преследваха упорито през последните месеци.

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Болидът RB22 показа впечатляващо състезателно темпо в последните стартове. След като завърши на втора позиция в Гран при на Азербайджан само на две десети от секундата предходната седмица, ръководителят на тима усещаше, че победата е съвсем близо.

„Ще караме състезание за състезание, но още в Баку показахме, че сме изключително близо до оптималното темпо. Надявам се да запазим тази инерция за по-дълго“, допълни Мекис.

Макс Верстапен: Много напрегното състезание!
Макс Верстапен: Много напрегното състезание!
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Снимки: Gettyimages

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