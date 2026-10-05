Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?

Вчерашното отпадане на Джордж Ръсел от надпреварата за Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия, може да се отрази на представянето на британеца и в Гран При на Сингапур в края на тази седмица.

Тото Волф потвърди малко след финала на „Сепанг“, че причината за отпадането на Ръсел е повреда в задвижващата система на неговия автомобил. Проблемът за британеца е, че той вече е използвал всичките си разрешени компоненти за сезона и поставянето на нови ще донесе със себе си наказание от десет места на елемент.

Тото Волф потвърди причината за отпадането на Ръсел

По-рано през сезона неговият съотборник Андреа Кими Антонели изтърпя едно наказание в домашната си Гран При на Италия, но това не му попречи да спечели на „Монца“, стартирайки 19-ти. Тогава лидерът в шампионата се възползва от лесните изпреварвания в Храма на скоростта, за да си пробие път до челото.

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В Сингапур обаче изпреварванията са доста по-трудни, което е много лоша новина за Ръсел, който почти сигурно ще получи наказание и ще стартира от дъното на „Марина Бей“. Той ще се надява на хаотично състезание с множество инциденти, за да си пробие път до големите точки под прожекторите в Сингапур.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages