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Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?

  • 5 окт 2026 | 13:07
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Вчерашното отпадане на Джордж Ръсел от надпреварата за Гран При на Бахрейн, която се проведе в Малайзия, може да се отрази на представянето на британеца и в Гран При на Сингапур в края на тази седмица.

Тото Волф потвърди малко след финала на „Сепанг“, че причината за отпадането на Ръсел е повреда в задвижващата система на неговия автомобил. Проблемът за британеца е, че той вече е използвал всичките си разрешени компоненти за сезона и поставянето на нови ще донесе със себе си наказание от десет места на елемент.

Тото Волф потвърди причината за отпадането на Ръсел
Тото Волф потвърди причината за отпадането на Ръсел

По-рано през сезона неговият съотборник Андреа Кими Антонели изтърпя едно наказание в домашната си Гран При на Италия, но това не му попречи да спечели на „Монца“, стартирайки 19-ти. Тогава лидерът в шампионата се възползва от лесните изпреварвания в Храма на скоростта, за да си пробие път до челото.

Джордж Ръсел след отпадането: Чак да ти се доплаче от смях
Джордж Ръсел след отпадането: Чак да ти се доплаче от смях

В Сингапур обаче изпреварванията са доста по-трудни, което е много лоша новина за Ръсел, който почти сигурно ще получи наказание и ще стартира от дъното на „Марина Бей“. Той ще се надява на хаотично състезание с множество инциденти, за да си пробие път до големите точки под прожекторите в Сингапур.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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