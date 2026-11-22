Три пъти за щастие – ще стане ли най-накрая Марк Маркес 8-кратен шампион в MotoGP?

В много култури числото три има магическо и завършващо значение. Първите два опита често служат като изпитание или неуспех, а третият носи развръзка и късмет. Именно на това ще се надява Марк Маркес, който вече пропиля две възможности да си гарантира световната титла в MotoGP за 2026 година.

Състезанието за Гран При на Португалия представлява третия шанс за испанеца да стане осемкратен световен първенец в кралския клас, като той е най-лесният от трите досега. Заводският пилот на Дукати ще стартира втори на „Портимао“ и ще се нуждае от девето място, за да си гарантира титлата кръг преди края на сезона.

Девето място в Гран При на Португалия прави Марк Маркес световен шампион

Двамата пилоти, които могат да попречат на неговата коронация, са Хорхе Мартин и Марко Бедзеки, които изостават със съответно 55 и 62 точки от Маркес. От тях двамата Бедзеки ще бъде в по-добра позиция, тъй като ще стартира от полпозишъна, докато Мартинатора ще потегли едва седми.

Марко Бедзеки завоюва категоричен полпозишън в Португалия

До Бедзеки и Маркес на първата редица ще застане Фабио Ди Джанантонио, а от втория ред ще потеглят Раул Фернандес, Алекс Маркес и Педро Акоста. Компания на Мартин на третата редица ще правят Фермин Алдегер и Йоан Зарко.

Във вчерашния спринт Бедзеки спечели една доминантна победа, триумфирайки пред Фернандес и Алекс Маркес. Марк Маркес падна от третото място обиколка и половина преди финала, което му коства и шанса да си гарантира титлата още вчера.

Марк Маркес с първи думи след падането в Португалия

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: AI