Ландо Норис: Най-хаотичното състезание в историята на Формула 1

Ландо Норис определи надпреварата за Гран При на Лас Вегас като „най-хаотичното“ в историята на Формула 1, след като битката по улиците на Града на греха наподобяваше повече овално състезание.

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То включваше над 350 размени на позиции, като цели 35 от тях бяха за първото място. Норис също успя да поведе за малко, но в крайна сметка финишира втори, на по-малко от 0.7 секунди зад победителя Макс Верстапен.

Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и Пиастри

„Мисля, че това беше най-хаотичното състезание в историята на Формула 1. Нямах представа дали ще направя страхотно състезание и ще спечеля, или ще завърша последен. Беше забавен ден. Хаотичен, но забавен.



„В това състезание според мен можеше да спечели абсолютно всеки от стартовата решетка. Поздравления за Макс, той направи страхотно състезание начело на колоната. Кара много добре и не допусна нито една грешка“, коментира световният шампион за 2025 година.

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Снимки: Gettyimages