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Очаквайте на живо: Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 4 окт 2026 | 09:00
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Сезонът във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе в Малайзия заради геополитическата ситуация в Близкия изток. От полпозишъна на „Сепанг“ ще стартира Макс Верстапен, който ще раздели първата редица с Люис Хамилтън. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели ще потегли от третата позиция, а неговият основен съперник и съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел ще се нареди на седмото място на старта.

Надпреварата за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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