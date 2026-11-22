Верстапен: Никога не съм виждал подобно нещо във Формула 1

Макс Верстапен триумфира в една наистина щура Гран При на Лас Вегас, която включваше цели 35 размени на лидерската позиция, която в крайна сметка стартиралият от полпозишъна нидерландец успя да запази при минаването покрай карирания флаг.

Very nice, veeeeery nice! 😉🏆 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/09IxLAOZRB — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 22, 2026

След финала четирикратният шампион, за когото това е трета победа в Града на греха каза, че никога досега не е виждал нещо подобно във Формула 1. Пилотът на Ред Бул също така отчете, че в началото той и екипът му са намерли правилният начин за използване на електрическата енергия, но в хода на дистанцията конкурентите са се адаптирали към тяхната стратегия.

Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и Пиастри

„Лудост! Наистина, направо нереално. Никога досега не съм виждал подобно нещо във Формула 1.



„Мисля, че в началото бяхме намерили правилния начин да използваме електрическата енергия, но останалите постепенно започнаха да се учат и да следят какво правим. Бяхме настроили всичко много добре, но битките бяха направо луди... Просто беше невъзможно да се откъснеш от останалите. Много съм щастлив, че успях да изляза победител от толкова лудо състезание“, каза победителят.

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Снимки: Gettyimages