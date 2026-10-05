Може ли Ред Бул да се бори за победи на всяка писта?

Последната серия от технически подобрения, представена в Баку, позволи на Макс Верстапен и Ред Бул да запишат първия си триумф за сезона във Формула 1 по време на надпреварата в Малайзия. Въпреки възхода ръководителят на тима Лоран Мекис смята, че е твърде рано да се говори за гарантирано присъствие в челото на всяко едно трасе.

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

След като в началото на кампанията изоставаха с над секунда от лидерите, австрийците постепенно намалиха дистанцията чрез непрекъснато въвеждане на нови компоненти. Финалният пакет за сезона, дебютирал в Азербайджан, даде шанс на Верстапен да се бори за първото място на традиционно неудобна писта, финиширайки непосредствено зад победителя Джордж Ръсел.

На коренно различното трасе „Сепанг“ в Малайзия обаче Верстапен беше в собствена лига зад волана на болида RB22. Нидерландецът грабна категорична първа позиция в квалификацията, а впоследствие я превърна в убедителна победа в състезание, белязано от забавяне и променливо време в Куала Лумпур.

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„Бяхме изненадани от разпределението на силите в Малайзия. От една страна, това потвърждава положителната тенденция от Монца, Мадрид и Баку. С всяко състезание добавяме по малко скорост, което е отлично. От друга страна, възможно е екстремните температури, неравностите и конфигурацията на трасето да са извадили повечето болиди от идеалния им работен прозорец. Дали това повлия на подреждането? Напълно възможно е“, коментира Мекис.



„Ще се опитаме да се адаптираме възможно най-добре. Надяваме се Сингапур да пасне на колата ни заради представянето в бавните завои, но е изключително трудно да се предвиди какво ще направят конкурентите.



„Смятам, че ще бъдем в битката за подиума в следващите стартове, защото реално сме в тази позиция вече шест, седем или осем състезания. Дали ще се борим за победата? Мерцедес винаги са в тази битка. Видяхме колко е трудно за останалите да поддържат тяхното темпо постоянно. Макларън и Ферари имаха своите силни периоди. Ние се концентрираме върху себе си, за да извлечем още малко от колата, но дали това ще стигне за всяка писта до края на сезона – все още не мога да кажа“, завърши Мекис.

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Снимки: Gettyimages