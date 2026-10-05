Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

След изключително вълнуващата Гран При на Бахрейн в Малайзия, Формула 1 остава в Югоизточна Азия за 17-ия кръг за сезон 2026 – Гран При на Сингапур. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Марина Бей“, който ще включва и последния за годината спринт, а всички часове са в българско време.

Петък (9 октомври):

11:30 часа – Формула 1 тренировка

15:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (10 октомври):

12:00 часа – Формула 1 спринт (21 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (11 октомври):

15:00 часа – Формула 1 състезание (62 обиколки)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg