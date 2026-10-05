Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

След изключително вълнуващата Гран При на Бахрейн в Малайзия, Формула 1 остава в Югоизточна Азия за 17-ия кръг за сезон 2026 – Гран При на Сингапур. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Марина Бей“, който ще включва и последния за годината спринт, а всички часове са в българско време.
Петък (9 октомври):
11:30 часа – Формула 1 тренировка
15:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт
Събота (10 октомври):
12:00 часа – Формула 1 спринт (21 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (11 октомври):
15:00 часа – Формула 1 състезание (62 обиколки)
Снимки: Sportal.bg