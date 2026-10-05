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Макс Верстапен донесе първа победа на Форд във Формула 1 от 2003 година насам

  • 5 окт 2026 | 14:58
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С вчерашната си победа в Гран При на Бахрейн Макс Верстапен донесе първи успех на Форд във Формула 1 от 2003 година насам.

Последният случай, в който автомобил с двигател на Синия овал триумфира, беше в Бразилия в началото на сезон 2003. Тогава Джанкарло Физикела спечели скъсеното състезание под дъжда на „Интерлагос“, а неговата кола избухва в пламъци малко след спирането на надпреварата.

Първоначално за победител в Бразилия е обявен Кими Райконен с Макларън, но по-късно ФИА преразглежда ситуацията и се преценява, че Физикела е реалният победител. Така Райконен връчва връчва трофея на пилота на Джордан преди началото на уикенда за Гран При на Сан Марино на „Имола“ две седмици по-късно.

Форд се изтегли от Формула 1 в края на 2004 година без да запише повече качвания на подиума след победата на Физикела. Американският автомобилен гигант се завърна в спорта в началото на настоящия сезон като партньор на Ред Бул.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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