Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Макс Верстапен: Много напрегното състезание!

  • 4 окт 2026 | 13:44
  • 602
  • 0

Макс Верстапен спечели първата си победа за сезон 2026 във Формула 1 в Гран При на Бахрейн в Малайзия днес.

„Наистина много хубава победа, след годината, която изкарахме и след прогреса, който постигнахме - заяви след финала Макс. - Невероятно много се гордея с всички в екипа. Супер хубаво е, че спечелихме тук.

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

„Невероятно е. Записахме първата ни победа в първия сезон, в който използваме наша задвижваща система, това е впечатляващо.

„Състезанието беше много напрегнато, преди старта се случиха много неща, нямах мощност в първата загряваща обиколка в дъжда, трябваше да изчакам мощността да се появи, след като дадох газ.

„Взехме правилното решение при смяната на гумите интермедия и след това, стъпка по стъпка, минахме напред. Оттам нататък карах с моето темпо, имаше и кола за сигурност, но всичко беше под контрол.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 21951
  • 34
Марк Маркес: Беше важно да взема максималните 37 точки този уикенд

Марк Маркес: Беше важно да взема максималните 37 точки този уикенд

  • 4 окт 2026 | 09:35
  • 1083
  • 0
Хорхе Мартин: Карах перфектно, но и това не беше достатъчно да бия Марк

Хорхе Мартин: Карах перфектно, но и това не беше достатъчно да бия Марк

  • 4 окт 2026 | 09:26
  • 576
  • 0
Марко Бедзеки: Бастианини беше много бърз днес

Марко Бедзеки: Бастианини беше много бърз днес

  • 4 окт 2026 | 09:18
  • 503
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 4 окт 2026 | 09:05
  • 731
  • 0
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

  • 4 окт 2026 | 08:46
  • 6587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

  • 4 окт 2026 | 14:12
  • 37882
  • 26
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 11671
  • 118
Миньор (Перник) 1:1 Берое

Миньор (Перник) 1:1 Берое

  • 4 окт 2026 | 15:00
  • 4878
  • 7
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 21951
  • 34
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 1212
  • 1
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9400
  • 1