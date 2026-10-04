Макс Верстапен: Много напрегното състезание!

Макс Верстапен спечели първата си победа за сезон 2026 във Формула 1 в Гран При на Бахрейн в Малайзия днес.

„Наистина много хубава победа, след годината, която изкарахме и след прогреса, който постигнахме - заяви след финала Макс. - Невероятно много се гордея с всички в екипа. Супер хубаво е, че спечелихме тук.

Super Max 🤩 #F1 #BahrainGP https://t.co/2R1QR2YXfl — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

„Невероятно е. Записахме първата ни победа в първия сезон, в който използваме наша задвижваща система, това е впечатляващо.

„Състезанието беше много напрегнато, преди старта се случиха много неща, нямах мощност в първата загряваща обиколка в дъжда, трябваше да изчакам мощността да се появи, след като дадох газ.

„Взехме правилното решение при смяната на гумите интермедия и след това, стъпка по стъпка, минахме напред. Оттам нататък карах с моето темпо, имаше и кола за сигурност, но всичко беше под контрол.“

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Снимки: Gettyimages