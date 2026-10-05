Формула 1 ще има първата си дневна надпревара в Сингапур

Гран При на Сингапур е оригиналното нощно състезание във Формула 1, като надпреварата на „Марина Бей“ винаги се е провеждала след залез слънце от дебюта си през 2008 година насам.
Този уикенд обаче тази традиция ще бъде нарушена и Формула 1 ще има първото си дневно състезание на градското трасе в града държава. Това ще се случи в съботния ден, когато на „Марина Бей“ ще се проведе последният спринт за сезона.
Той е предвиден за 17:00 часа местно време, близо два часа преди залеза, който ще бъде в 18:54 часа. Двете квалификации и дългото състезание на „Марина Бей“ ще се проведат изцяло под изкуственото осветление. Това ще е и първото нощно състезание за сезона във Формула 1, след като надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха предвидени за април, не се проведоха.
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages