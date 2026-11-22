Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Лас Вегас, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира в Града на греха пред Ландо Норис и Оскар Пиастри:
Андреа Кими Антонели – 402 точки
Макс Верстапен – 304
Люис Хамилтън – 267
Джордж Ръсел – 264
Ландо Норис – 264
Шарл Леклер – 250
Оскар Пиастри – 167
Исак Хаджар – 122
Лиам Лоусън – 89
Пиер Гасли – 52
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 35
Оливър Беарман – 23
Габриел Бортолето – 14
Нико Хюлкенберг – 14
Карлос Сайнц – 11
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Рио Хиракава – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Рафаел Камара – 0
Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и ПиастриДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg