Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Лас Вегас, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира в Града на греха пред Ландо Норис и Оскар Пиастри:

Андреа Кими Антонели – 402 точки Макс Верстапен – 304 Люис Хамилтън – 267 Джордж Ръсел – 264 Ландо Норис – 264 Шарл Леклер – 250 Оскар Пиастри – 167 Исак Хаджар – 122 Лиам Лоусън – 89 Пиер Гасли – 52 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 35 Оливър Беарман – 23 Габриел Бортолето – 14 Нико Хюлкенберг – 14 Карлос Сайнц – 11 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Рио Хиракава – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Рафаел Камара – 0

Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и Пиастри

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Снимки: Sportal.bg