Оскар Пиастри: Беше наистина лудо състезание

Оскар Пиастри се завърна на подиума във Формула 1 за първи път от Гран При на Маями в началото на месец май, след като завърши трети в надпреварата за Гран При на Лас Вегас.

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Пилотът на Макларън влезе в тройката, въпреки че стартира едва 17-ти след наказание за използване на допълнителен компонент в задвижващата система в рамките на уикенда в Града на греха. Той обаче се възползва от непредвидимостта на състезанието, което приличаше по-скоро на овална битка, за да напредна с цели 14 места и да запиша своя трети подиум за сезона.

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„Е, казват, че Лас Вегас е световната столица на забавленията, а това състезание определено беше доста забавно. Малко жалко, че се наложи да направим двойно спиране в бокса, при което трябваше да изчакаме съотборника си, но в крайна сметка това нямаше особено значение. Беше просто невероятно странно да участваш в подобно състезание.



„Всичко беше напълно непредвидимо. На едната права изпреварваш някого с лекота, а на следващата вече изпитваш огромни затруднения. Всеки път, когато настигнеш групата пред теб и изпревариш някого, започваш да си мислиш, че ще спечелиш състезанието с десет секунди преднина. Беше наистина лудо състезание, в което да участваш“, сподели австралийският състезател.

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Снимки: Gettyimages