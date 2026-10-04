Един играч на Манчестър Сити замени друг в състава на Англия

Бранителят на Манчестър Сити Рико Люис бе повикан в първия отбор на Англия за предстоящия двубой от Лигата на нациите срещу Чехия. Той заменя своя клубен съотборник Нико О'Райли, който отпадна заради контузия.

Люис бе в състава на Англия до 21 година и помогна на отбора да се класира за Европейското първенство в тази възрастова група през 2027 година. Това се случи след нулевото равенство със Словения в петък. Иначе Рико има пет мача за мъжкия национален отбор, като последният от тях бе през ноември 2024 година, когато изигра 90 минути при победата с 3:0 над Гърция.

О'Райли се прибра в Манчестър още през седмицата, след като пропусна първия мач с Чехия. Първоначално от английската федерация обявиха, че няма да бъде викан негов заместник, но впоследствие Томас Тухел явно е променил мнението си.

Двубоят с Чехия на "Уембли" е във вторник от 21:45 часа. До момента "трите лъва" загубиха у дома от Испания и записаха победи в гостуванията си в Прага и в Риека, където вчера разбиха Хърватия със 7:0.

Rico Lewis has been added to the England squad ahead of Tuesday’s UEFA #NationsLeague fixture against Czechia at Wembley 💪 The full-back joins from our #YoungLions having helped Lee Carsley’s team secure qualification for the 2027 UEFA #U21EURO. — England (@England) October 4, 2026

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Снимки: Imago