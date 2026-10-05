Везенков и Милър-Макинтайър дадоха успешно начало на сезона за Олимпиакос в Гърция

Българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър стартираха новия сезон в първенството на Гърция с труден, но категоричен успех, след като техният Олимпиакос се наложи като гост над Ираклис със 78:68. Везенков блесна с 14 точки за успеха на състава от Пирея, а Милър-Макинтайър завърши с 12 точки, 9 борби и 6 асистенции.

Домакините от Солун изненадаха своя съперник с изключително агресивно начало и бързо натрупаха преднина от 10 точки при 25:15 в края на първата четвърт. Грандът от Пирея обаче наложи своя ритъм веднага след това, преобърна изцяло събитията на паркета и не позволи изненада до самия край на срещата.

В един момент в четвъртата четвърт гостите дори поведоха с цели 20 точки, но отпускане в края даде шанс на домакините да направят поражението си малко по-почетно.

За Ираклис Джейлън Леки вкара 19 точки, като той бе най-резултатният играч на терена, но усилията му не донесоха желания резултат на състава от Солун.

Така Олимпиакос започна сезона с победа, но тъй като имаше наказание с отнемане на 2 точки от миналия сезон, сега активът на тима е 0.

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