40-годишен шампион в Евролигата се завърна в Олимпиакос

Гръцкият гранд Олимпиакос попълни състава си, като подписа едногодишни договори с Брайънт Дънстън и Джордж Папас. И двамата баскетболисти се завръщат при „червено-белите“, като ветеранът център и гръцко-американският гард носят със себе си предишен опит в клуба.

📝 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον! Καλώς όρισες και πάλι στο λιμάνι Μπράιαντ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/eiPymH1hVE — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026

Дънстън започва кариерата си в Евролигата именно с Олимпиакос, където играе от 2013 до 2015 г. След това той преминава в Анадолу Ефес, с който печели два пъти най-престижния европейски клубен турнир в периода между 2015 и 2023 г.

Впоследствие американецът имаше едногодишни престои във Виртус Болоня, Жалгирис и Олимпия Милано. През миналия сезон с екипа на италианския тим Дънстън записа средно по 2.9 точки и 2.1 борби за близо 11 минути на мач в 17 изиграни срещи.

40-годишният център прекара предсезонната подготовка с Олимпиакос и сега официално бе обявен като ново попълнение.

Заедно с Дънстън в отбора пристига и Джордж Папас, който също подписва едногодишен договор. Неговият предишен престой в Олимпиакос беше по-скорошен – от 2022 до 2024 г.

📝 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας! Καλώς επέστρεψες Τζορτζ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/RXeeDf6pls — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026

След това той игра един сезон за Перистери, а през последната кампания раздели времето си между Паниониос и Маруси.

С Паниониос гръцко-американският гард взе участие в девет мача от ЕвроКъп, в които постигна средни показатели от 6.2 точки, 2.0 борби и 1.0 асистенция за 17 минути игрово време.

Папас вече е печелил титлата и купата на Гърция с Олимпиакос през 2023 г., както и две Суперкупи на страната през 2022 и 2023 г.

В неделя Олимпиакос, с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си, надви ПАОК и спечели Суперкупата на Гърция.

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Снимки: Imago