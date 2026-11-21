Джеймс Хардън записа личен рекорд за сезона с 51 точки

Джеймс Хардън записа личен рекорд за сезона с 51 точки и изведе Кливланд Кавалиърс до победа със 128:119 над гостуващия Индиана Пейсърс в среща от Купата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА Къп). Така 37-годишният пойнт гард на Кавс се изкачи на трето място във вечната класация по мачове с 50 или повече точки, записвайки 26-ия в кариерата си.

Хардън вкара 15 от 26 стрелби от игра, 7/11 тройки и всичките си 14 от наказателната линия, за да достигне до 51 точки. Той изравни постижението на Кобе Брайънт, а днешният мач бе най-резултатният за него с екипа на Кливланд, който го привлече с трейд от Лос Анджелис Клипърс.

Начело на вечната класация за мачове с 50 или повече точки е легендата Уилт Чембърлейн със 118. Най-популярният баскетболист за всички времена Майкъл Джордан е втори с 31.

Донован Мичъл добави 20 точки за Кавс, които са с баланс 2-1 в Група B на НБА Къп Изток, изоставайки само от лидера Маями Хийт (2-0). Пейсърс са в същия поток с баланс 1-2, след като Паскал Сиакам и Ивица Зубац вкараха по 21 точки.

Лука Дончич отбеляза 25 точки и направи осем асистенции при победата на Лос Анджелис Лейкърс със 106:104 срещу гостуващия Сакраменто Кингс в друг мач от НБА Къп. Уокър Кеслър добави 15 точки, Матис Тайбъл вкара 14 и Куентин Граймс помогна с 13, след като „езерняците“ бяха в четвърти мач без водещия си реализатор Остин Рийвс.

Де'Андре Хънтър вкара 30 точки и Домантас Сабонис добави 19 с 16 борби за Кингс, които допуснаха осмо поредно поражение. Тази негативна серия започна на 4 ноември отново срещу Лейкърс. Кингс са с баланс 0-3 в Група С на НБА Къп, а Лейкърс са с 2-1.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 40 точки и Оклахома Сити Тъндър записа домакинска победа със 126:120 срещу Ню Орлиънс Пеликанс. „Гръмотевиците“ са с баланс 2-1 в Група В на НБА Къп Запад, а „пеликаните“ с 0-3.

Никола Йокич вкара 24 от 26-те си точки след полувремето и записа 11 асистенции за дабъл-дабъл, а Денвър Нъгетс спечели със 133:124 срещу Хюстън Рокетс. Така тимът от Колорадо подобри баланса си на 2-0 в Група А на НБА Къп Запад, докато гостите от Тексас са с 1-2.

Силен мач за Хюстън изнесе Алперен Шенгюн, който записа трипъл-дабъл с 28 точки, 11 борби и десет асистенции.

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