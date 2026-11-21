Девет мача в НБА тази нощ

Девет срещи ще се изиграят тази нощ в Националната баскетболна асоциация (НБА), като двубоите са част и от груповата фаза на турнира NBA Cup. Сред най-любопитните сблъсъци са Денвър Нъгетс – Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Лейкърс – Сакраменто Кингс.

Лейкърс ще опита да се върне на победния път след поражението от Юта, сложило край на серията му от девет последователни успеха. Сакраменто пристига след седем поредни загуби. Интерес представлява и двубоят между Кливланд Кавалиърс и Индиана Пейсърс, като домакините се нуждаят от успех, за да подобрят шансовете си за продължаване напред в NBA Cup.

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