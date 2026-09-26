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Везенков с 14 точки, Олимпиакос се справи с АЕК и е на финал за Суперкупата на Гърция

  • 26 сеп 2026 | 19:57
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Везенков с 14 точки, Олимпиакос се справи с АЕК и е на финал за Суперкупата на Гърция

Александър Везенков отбеляза 14 точки, а Олимпиакос надигра АЕК Атина с 93:80 (28:18, 18:19, 28:25, 19:18) и се класира на финала на турнира за Суперкупата на Гърция. В битката за трофея тимът от Пирея ще се изправи срещу победителя от срещата между Панатинайкос и ПАОК.

Везенков остана на игрището 25:36 минути и към 14-те си точки добави шест борби и четири асистенции. Той бе третият най-резултатен играч на Олимпиакос, като пред него бяха Донта Хол и Жан Монтеро с по 19 точки. Тайлър Дорси също отбеляза 14 точки. Българският национал Коди Милър-Макинтайър се отчете с шест точки, две борби и осем асистенции за 21:27 минути игра.

Най-резултатен за АЕК с 18 точки бе гръцкият национал Йоргос Цалмпурис, а Нели Джоузеф отбеляза други 16.

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Финалът за Суперкупата на Гърция е насрочен за 27 септември, като Олимпиакос спечели трофея в последните четири години. През 2024 Везенков заслужи приза за най-полезен играч на финалите.

Снимка: olympiacosbc.gr

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