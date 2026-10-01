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Очаквайте на живо: Виртус Болоня - Олимпиакос

  • 1 окт 2026 | 20:40
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Очаквайте на живо: Виртус Болоня - Олимпиакос

Виртус Болоня и Олимпиакос ще премерят силите си тази вечер от 21:30 часа българско време в "Сегафредо Арена" в среща от третия кръг на редовния сезон на Евролигата.

Това е трето поредно гостуване за Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и компания от началото на сезона в турнира, като "червено-белите" от Пирея записаха две победи дотук. Италианският тим пък претърпя две поражения в първите си два мача.

Олимпиакос има 11 победи от 12 двубоя с Виртус Болоня в рамките на Евролигата и ще се опита днес да направи предимството си в преките срещи още по-смазващо, въпросът е дали натрупаната умора от няколко поредни мача в рамките на по-малко от седмица ще се отрази на играчите на Йоргос Барцокас.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook

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