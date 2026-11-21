Sesame Нбл продължава с четири мача в съботния ден

Съботната програма от Sesame НБЛ продължава с 4 двубоя от 7-ия кръг.

В ранния мач Левски посреща Берое в зала "Триадица" от 17:30. Домакините са в търсене на първата си победа за сезона, докато гостите от Стара Загора са с актив от 1 победа и 5 загуби.

А 30 минути по късно от 18:30 започват останалите сблъсъци. Балкан ще гостува в Спортна зала "Дупница" за мач с Политехника.

Лидерът във временното класиране Миньор 2015 ще гостува до столицата за среща с ЦСКА в залата на "червените".

Също от 18:00 часа Спартак Плевен посреща Ботев Академик в зала „Балканстрой“ в може би най-интересния мач за деня.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/