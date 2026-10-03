Стратегическа грешка или брилянтно решение на Ред Бул?

Тимът на Ред Бул може би постави Макс Верстапен в сериозно неизгодно стратегическо положение още преди началото на Гран при на Бахрейн в Малайзия. Нидерландецът разполага само с един комплект твърди гуми за състезанието, което повдига въпроса колко висока цена може да плати за това решение.

Причината за тази необичайна ситуация е изненадващият ход на базирания в Милтън Кийнс отбор да върне един от двата си комплекта твърди гуми на Пирели след края на втората свободна тренировка на пистата „Сепанг“. Този нетипичен тактически избор предизвика сериозно недоумение в падока на Формула 1.

Max Verstappen 🤜🤛 Sepang International Circuit



Ride onboard with the flying Dutchman as he secures pole for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 💨#F1 #BahrainGP @pirellisport pic.twitter.com/kKSy6mU1Ol — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Днес Хамилтън е най-направил най-добрата си обиколка за годината?

Правилата на ФИА дават свобода на тимовете сами да определят кои комплекти да предадат след всяка сесия. В резултат на това решение обаче спечелилият първата стартова позиция Верстапен остава само с един чисто нов комплект от най-твърдата смес за 56-те обиколки на надпреварата.

Единственият друг пилот в сходно положение е стартиращият четвърти Шарл Леклер с Ферари, който обаче използва втория си твърд комплект по време на третата свободна тренировка, вместо да го съхрани.

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Особено озадачаващ е фактът, че Верстапен изобщо не използва въпросните гуми. Те бяха върнати директно на Пирели без нито една направена обиколка, което може да лиши нидерландеца от ключова стратегическа гъвкавост. Това поставя допълнително напрежение върху бившия световния шампион, който е изправен пред реалната опасност от първи сезон без победа от дебютната си кампания с Торо Росо през 2015 година, поради което едва ли би искал да пропилее силната си форма от квалификацията.

Ситуацията се усложнява допълнително от обстоятелството, че Верстапен вече изразходва и един от комплектите си средно твърди гуми. По този начин той застава на стартовата решетка само с по един свеж комплект от средната и от твърдата смес.

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Всички негови преки съперници в първата десетка разполагат с поне два използваеми комплекта твърди гуми. Според данните на Пирели именно тази смес ще бъде от решаващо значение за справяне с изключително абразивната настилка на „Сепанг“, която Оскар Пиастри определи като „шкурка“.

След края на квалификацията спортният директор на Пирели Дарио Марафуски акцентира върху ролята на твърдите смеси за неделния ден:

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„Повечето пилоти разполагат с по два налични комплекта твърди гуми, което би трябвало да предостави солидна възможност за по-дълги серии от обиколки благодарение на по-високата термоустойчивост и по-ниското износване в сравнение с по-меките компоненти.“

Марафуски разясни и защо меките гуми, с които мнозина очакват да стартират, остават интересен, но и високорисков вариант:

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„Условията на пистата се подобряваха постепенно през целия ден в събота, което позволи на меката смес да покаже много конкурентно темпо в квалификацията. Въпреки това времената за обиколка останаха значително по-бавни от прогнозираните в симулациите, което показва, че развитието на трасето не бе достатъчно, за да компенсира разликата. В стремежа да се извлече пълният потенциал от гумите С4 веднага, бързото износване доведе до невъзможност за записване на конкурентна обиколка след първия бърз тур. Същевременно по време на петъчните тренировки се видя, че тази смес може да поддържа приемливо постоянство в състезателно темпо, ако се въведе плавно в работния си прозорец през началните обиколки. Това свойство може да се окаже особено важно в състезанието с оглед на броя запазени меки комплекти при няколко отбора.“

Този извод обаче поставя Ред Бул в неизгодно положение. При наличието на само един твърд комплект, Верстапен може да бъде принуден да разчита на меките или средните гуми за по-дълги серии от оптималното – сценарий, който крие риск от рязък спад в сцеплението според анализите на производителя.

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Идеалният план за „Сепанг“ — старт с меки или средно твърди гуми, последван от две серии с твърди — вече не е осъществим за Верстапен. Това насочва нидерландеца към вариант с три спирания в бокса.

Макар подобен подход да изглежда логичен предвид високите температури и грубия асфалт, той носи допълнителни рискове от загуба на време в алеята пред боксовете и попадане в трафик — фактори, които добре пресметната стратегия с две спирания би избегнала.

Ранди Синг от Макларън обясни след петъчните сесии защо съперниците вероятно ще избягват подобно развитие:

„От стратегическа гледна точка високото ниво на деградация естествено води към две спирания, тъй като цифрите показват, че три влизания в бокса биха били много трудни за реализиране без поява на кола за сигурност или други непредвидени фактори.“

Съществува обаче и друга гледна точка. Стратегия с три спирания и по-къси серии с нови гуми би позволила на Верстапен да използва най-силното си оръжие – чистата скорост, която демонстрира в квалификацията.

Обиколката, с която спечели полпозишън с три десети аванс пред Люис Хамилтън, показа, че той има потенциала да се справи с агресивна тактика, жертваща позиция на пистата за сметка на темпо — подобно на легендарното каране на Михаел Шумахер на пистата „Хунгароринг“ през 1998 година.

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Болидът RB22 демонстрира значително по-добро състезателно темпо по време на последните кръгове, което дава сериозни поводи за увереност в лагера на Ред Бул, въпреки нетрадиционния стратегически подход.

Люис Хамилтън, който потегля от първа редица, смята, че изходът от надпреварата ще бъде решен изцяло от правилното управление на гумите, независимо от тактическите ходове на Макс Верстапен.

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„Утрешното състезание ще бъде съвсем различна история, особено що се отнася до запазването на гумите на това трасе - заяви седемкратният първенец във Формула 1. - Те прегряват от самия старт. Всяко минимално превъртане или поднасяне на болида, комбинирано с влиянието на вятъра, оказва влияние върху тяхната издръжливост. Макс показа отлична скорост в дългите серии от обиколки, така че ще направя всичко възможно да се задържа плътно зад него.“

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който си осигури третата позиция на стартовата решетка, също остава предпазлив относно предизвикателствата в неделния ден, независимо от разпределението на гумите.

„Деградацията ще бъде огромна - коментира състезателят. - Ще бъде от първостепенно значение да контролираме работната температура на гумите, за да стигнем невредими до финала и да постигнем възможно най-доброто класиране.“

Предстои да се види дали решението на Ред Бул ще се окаже погрешен хазартен ход, или блестящ пример за успешно алтернативно мислене.

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Снимки: Gettyimages