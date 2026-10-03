Ръсел: Условията на пистата се отразяват най-зле на колата на Мерцедес

Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел завърши 8-и в квалификацията за Гран При на Бахрейн в Малайзия, но ще стартира утре седми заради наказанието на Исак Хаджар.

„В първата тренировка изглеждахме добре, но истината е, че оттогава насам не успяхме да постигнем никакъв прогрес - призна Ръсел. - Пистата е много тежка за гумите, асфалтът е изключително неравен, горещо е и гумите са поставени на адски натоварвания. И по някаква причина условията на пистата се отразяват най-зле на нашата кола.

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„Надявам се, че ще можем да се борим за място на подиума - допълни Джордж. - Мисля, че Макс и Ред Бул са недостижими, но утре деградацията на гумите ще е сериозна. Също така, мисля, че и трите модела гуми ще са важни утре.

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„Видяхме, че Макс и пилотите на Ферари спестиха по един комплект меки сликове, така че най-вероятно ще ги използват в някакъв момент в хода на състезанието. Ще видим и много пилоти с твърдите сликове, така че ще има много възможности за атака.“

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Снимки: Gettyimages