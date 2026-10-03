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За първи път от 2021 година: Верстапен срещу Хамилтън

  • 3 окт 2026 | 18:44
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Макс Верстапен и Люис Хамилтън ще стартират рамо до рамо от първа редица за Гран при в Малайзия на пистата „Сепанг“. Това подреждане на стартовата решетка се случва за първи път от драматичната и противоречива надпревара в Абу Даби през 2021 година.

Нидерландският пилот на Ред Бул бе безапелационен в квалификацията и завоюва първия си полпозишън за сезона и исторически първи за новия двигател на тима при завръщането на Формула 1 на малайзийското трасе.

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Непосредствено зад него се нареди Хамилтън, който успя да извлече максимума от болида на Ферари и се превърна в най-близкия му преследвач. Двамата световни шампиони, които сумарно притежават внушителните 11 титли, 177 победи, 341 подиума, 154 първи позиции и 267 старта от първа редица, не бяха заемали първите две места в квалификация точно в тази последователност от финала на сезона през 2021 година на пистата „Яс Марина“.

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Макар двамата да са делили първа редица след онова събитие — включително в Унгария през 2023 година, когато британецът изпревари Верстапен с три хилядни от секундата — конфигурацията с нидерландеца на върха и Хамилтън на втора позиция не се бе повтаряла от почти пет години.

Това ще бъде общо 15-ият случай в кариерите на двамата пилоти, в който те окупират челните две позиции на старта, като балансът в преките им дуели за първото място е минимално в полза на единия с 8 срещу 7 победи.

Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори
Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори
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Снимки: Gettyimages

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