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Нювил отпадна и допълнително затегна битката за титлата

  • 3 окт 2026 | 17:21
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Претендентите за титлата в Световния рали шампионат (WRC) станаха свидетели на нов драматичен обрат след отпадането на Тиери Нювил от рали "Италия Сардиния". Белгийският пилот, който заемаше втората позиция, спря заради поражения в задната част на неговия Хюндай още в първия километър от второто преминаване на отсечката „Лерно“. Това отпадане позволи на всички състезатели зад лидера Оливер Солберг да спечелят по едно място напред.

Световният шампион за 2024 година бе излязъл начело в петък вечерта, но в десетата скоростна отсечка бе изместен от Солберг – ключов момент за генералното класиране, тъй като победата носи осем точки повече от втората позиция.

Първоначално Солберг бе намалил виртуалната си дистанция до лидера Елфин Еванс на само четири точки. Отпадането на Нювил обаче изкачи неговите преки конкуренти за отличието – Елфин Еванс и Сами Паяри – с по една позиция по-нагоре, осигурявайки на всеки от тях по две допълнителни точки спрямо ситуацията, при която белгиецът се движеше втори.

Солберг поведе в рали "Сардиния" и увеличи шансовете си за титлата
Солберг поведе в рали "Сардиния" и увеличи шансовете си за титлата

Преди разпределението на неделните бонус точки Еванс се очертава да събере 240 пункта. Солберг ще остане с 234 точки, в случай че запази водачеството си в ралито, докато Паяри вече има 225 точки благодарение на изкачването си до четвъртото място.

Себастиан Ожие се придвижи до втората позиция, но се намира на 36,6 секунди зад Солберг. Опитният състезател трябва да отбива атаките на единствения останал в надпреварата автомобил на Хюндай, пилотиран от Адриен Фурмо, който изостава с 19,1 секунди зад действащия световен шампион.

Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка
Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

По-рано през деня Фурмо изпревари Паяри, който в момента се намира на 24,4 секунди от последното място на подиума. Шансовете на Еванс за самостоятелно спечелване на нови позиции са минимални, тъй като разликата му спрямо Паяри нарасна до 52,5 секунди.

В състезанието настъпи разочарование и за Мартинс Сескс, който отпадна в прехода преди десетата скоростна отсечка заради проблем с управлението, като така загуби десетата позиция в генералното класиране.

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Снимки: Imago

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