Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори

Макс Верстапен не остави никакви съмнения кой е най-бързият пилот на пистата „Сепанг“ в Малайзия днес и спечели първия си полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Бахрейн.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA!! 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/NgtaCAZacL — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Четирикратният шампион реално направи две обиколки, които щяха да са му достатъчни за първото място, като в крайна сметка той спечели с време от 1:35.130. Най-близо до пилота на Ред Бул се оказа Люис Хамилтън, който направи рекорден втори сектор в своя финален тур, но в неговия край завърши на 0.298 секунди зад Верстапен.

📻 FERRARI TEAM RADIO 📻



Lewis: Where are we?”

Carlo: “P2”

Lewis: “Let’s go, guys!!”



Brilliant effort from Hamilton 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LiVddeTap7 — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Трети в квалификацията остана съотборникът на Верстапен в Ред Бул Исак Хаджар, който завърши на 0.428 зад нидерландеца. Хаджар обаче ще потегли осми, тъй като е наказан с пет позиции за използването на допълнителен двигател с вътрешно горене този уикенд.

Така от третото място ще стартира лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели, за когото квалификацията не се оказа толкова лесна. Италианецът имаше само един комплект нови меки гуми за третата фаза, след като трябваше да прави допълнителна обиколка във втората, в която първият му тур беше изтрит заради излизане от пистата.

Въпреки това Антонели успя да изпревари съотборника си Джордж Ръсел, който след наказанието на Хаджар ще стартира едва седми. Двамата пилоти на Мерцедес ще бъдат разделени от Шарл Леклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри. Петия ред на старта ще оформят Пиер Гасли и Габриел Бортолето, които бяха най-бавни в края на квалификацията.

Първи извън топ 10 в квалификацията остана Лиам Лоусън, който в края на втората фаза беше изпреварен с 0.209 от Бортолето в спора за последното място в решителните 13 минути. Така Лоусън остана 11-ти, а до него на шестата редица ще застане Фернандо Алонсо, който направи най-добрата квалификацията както за себе си, така и за Астън Мартин от началото на сезона.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Lawson

12: Alonso

13: Sainz

14: Stroll 📸

15: Colapinto

16: Lindblad#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/DNiSYrGOho — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Карлос Сайнц и Ланс Строл ще потеглят 13-ти и 14-ти, а класирането на Строл затвърди силното представяне на Астън Мартин днес. Квалификацията на „Сепанг“ беше първият случай през сезон 2026, в който и Строл, и Алонсо прескочиха първата елиминация и стигнаха до втората фаза.

Франко Колапинто и Арвид Линдблад, които са наказани със съответно 15 и 30 места, не направиха бързи обиколки във втората фаза на квалификацията. Те все пак излязоха на пистата, като Линдблад опита да помогне на съотборника си Лоусън с въздушна струя на обратната права, но и това не стигна на новозеландеца да продължи към финалната част.

Lindblad, who's taking a grid penalty for Sunday's race, gave team mate Lawson a tow but it wasn't quite enough to send the Kiwi into Q3#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/IMlrqg4ENv — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Нико Хюлкенберг беше първият пилот, който остана извън втората фаза на квалификацията, като в края на първата германецът изостана с 0.087 от Линдблад в битката за 16-то място. Германецът допусна грешка в спирането за предпоследния завой, която със сигурност му коства повече от 0.087 секунди.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



17: Hulkenberg 📸

18: Bearman

19: Ocon

20: Albon

21: Bottas

22: Perez#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/FTRO8cUwgh — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Заедно с него елиминирани след първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Оливър Беарман, Естебан Окон, Алекс Албон, Валтери Ботас и Серхио Перес. Пилотите на Хаас Беарман и Окон подходиха най-агресивно към квалификацията и направиха цели три излизания на пистата с три комплекта меки гуми, но и това не им беше достатъчно, за да продължат напред.

Състезанието за Гран При на Бахрейн, 16-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages