Днес Хамилтън е най-направил най-добрата си обиколка за годината?

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън ще стартира от първа редица редом до Макс Верстапен в неделната надпревара в Малайзия. Британецът изрази задоволство от постигнатото и определи квалификационния си тур като своето най-силно каране от началото на сезон 2026 във Формула 1.

Хамилтън записа време от 1.35,428 минути на пистата „Сепанг“, което го остави на 0,298 секунди зад спечелилия полпозишън Верстапен. Вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар затвори челната тройка в съботната сесия.

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Класирането на първа редица бе изненадващо за седемкратния световен шампион, който не бе потеглял от толкова предна позиция от Гран при на Унгария през юли, а след първите опити в третата фаза на квалификацията заемаше четвъртото място.

„Работихме изключително упорито, за да подобрим настройките на автомобила, което беше огромно предизвикателство - заяви Хамилтън, който в момента заема трето място в шампионата, пред Sky Sports. - Разликите са минимални – усещането е като да балансираш нож върху върха му, което е почти невъзможно. Трябваше да напаснем задвижващата система, аеродинамиката, механичния баланс, спирачките и температурата на гумите.“

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„Това беше една от най-приятните ми обиколки за годината и вероятно най-добрата ми през целия сезон. Не очаквах да бъда на първа редица, но това е чудесна награда за механиците и инженерите, които положиха сериозни усилия в горещите боксове този уикенд. Изключително благодарен съм им“, допълни състезателят на Ферари.

Основната въпросителна остава дали британският пилот ще успее да запази същото темпо в състезанието и да прекрати серията от шест поредни старта без подиум, започнала след надпреварата на „Силвърстоун“ през юли.

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В петъчните тренировки темпото на Ферари в дълги серии от обиколки отреди трето място на тима, на около две десети от секундата зад Ред Бул и Макларън. Въпреки че конфигурацията от 15 завоя на „Сепанг“ пасва на италианския болид, двете дълги прави създават сериозни затруднения поради дефицит в мощността на двигателя.

„В предишното състезание нямахме нужната скорост - коментира Хамилтън, който завърши шести в Азербайджан преди седмица. - Не знам как ще изглеждаме утре откъм темпо. Имаме изоставане в максималната скорост на правите. Това означава, че сме малко по-бързи в бавните завои в сравнение с Ред Бул и другите, но губим твърде много на правите участъци.“

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„На писта с толкова високо износване и загряване на гумите сме принудени да натискаме повече в завоите, за да компенсираме загубите. Трябва да бъдем много внимателни утре, за да не компрометираме гумите си преждевременно. Нужно е да проведем собствено състезание, без да прекаляваме с риска. Верстапен има скоростта да се откъсне напред, но ако успеем да останем в битката, това ще бъде страхотно. Ще дадем максимума от себе си“, завърши Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages