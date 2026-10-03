Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди по време на уикенда за Гран При на Бахрейн, който се провежда в Малайзия, че сезон 2026 ще завърши по план със стартове в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.
Поради несигурността на ситуацията в Близкия изток, Формула 1 подготвяше алтернативен вариант за финал на кампанията с надпревара на „Имола“. Доманикали обаче заяви категорично, че сезонът ще завърши с два кръга в Персийския залив, като спортът е получил гаранции за сигурността в региона.
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„Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме“, каза Доменикали на „Сепанг“.
Решението на Формула 1 за провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби засяга пряко и Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата. Финалните два кръга във втория ешелон също трябва да са на „Лусайл“ и „Яс Марина“, но те зависят изцяло от провеждането на състезателните уикенди във Формула 1.
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages