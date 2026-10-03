Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има

  • 3 окт 2026 | 10:26
  • 1105
  • 0
Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди по време на уикенда за Гран При на Бахрейн, който се провежда в Малайзия, че сезон 2026 ще завърши по план със стартове в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Поради несигурността на ситуацията в Близкия изток, Формула 1 подготвяше алтернативен вариант за финал на кампанията с надпревара на „Имола“. Доманикали обаче заяви категорично, че сезонът ще завърши с два кръга в Персийския залив, като спортът е получил гаранции за сигурността в региона.

"Имола" строи трибуни, Абу Даби остава план А – какво се случва с финала на сезона във Формула 1?
"Имола" строи трибуни, Абу Даби остава план А – какво се случва с финала на сезона във Формула 1?

„Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме“, каза Доменикали на „Сепанг“.

Решението на Формула 1 за провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби засяга пряко и Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата. Финалните два кръга във втория ешелон също трябва да са на „Лусайл“ и „Яс Марина“, но те зависят изцяло от провеждането на състезателните уикенди във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Япония

  • 3 окт 2026 | 09:41
  • 574
  • 0
Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

Категоричният Маркес спечели спринта в Япония пред Диого Морейра

  • 3 окт 2026 | 09:32
  • 1609
  • 0
Лиам Лоусън получи нов двигател, но няма да бъде наказван

Лиам Лоусън получи нов двигател, но няма да бъде наказван

  • 3 окт 2026 | 08:43
  • 668
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 3 окт 2026 | 08:36
  • 24323
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 3 окт 2026 | 08:36
  • 8633
  • 0
Кими Антонели начело преди квалификацията в Малайзия

Кими Антонели начело преди квалификацията в Малайзия

  • 3 окт 2026 | 08:34
  • 3320
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България гони дивото в Рейкявик

България гони дивото в Рейкявик

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 6506
  • 34
Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

  • 3 окт 2026 | 07:20
  • 6637
  • 0
Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

  • 3 окт 2026 | 07:35
  • 9036
  • 34
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 25605
  • 24
Третият кръг в Лигата на нациите завършва с още вълнуващи сблъсъци

Третият кръг в Лигата на нациите завършва с още вълнуващи сблъсъци

  • 3 окт 2026 | 07:59
  • 3727
  • 0
Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 22111
  • 123