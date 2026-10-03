Шефът на Формула 1 потвърди, че състезания в Катар и Абу Даби ще има

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди по време на уикенда за Гран При на Бахрейн, който се провежда в Малайзия, че сезон 2026 ще завърши по план със стартове в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Поради несигурността на ситуацията в Близкия изток, Формула 1 подготвяше алтернативен вариант за финал на кампанията с надпревара на „Имола“. Доманикали обаче заяви категорично, че сезонът ще завърши с два кръга в Персийския залив, като спортът е получил гаранции за сигурността в региона.

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„Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме“, каза Доменикали на „Сепанг“.

Stefano Domenicali has confirmed the last two Grand Prix races of the year will take place in Qatar and Abu Dhabi.



"This is the direction we have taken, based on the information we have and the assurances we have." pic.twitter.com/DCvMAWdIkz — Autosport (@autosport) October 3, 2026

Решението на Формула 1 за провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби засяга пряко и Формула 2, където Никола Цолов се бори за титлата. Финалните два кръга във втория ешелон също трябва да са на „Лусайл“ и „Яс Марина“, но те зависят изцяло от провеждането на състезателните уикенди във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages