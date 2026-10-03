Шефът на Ферари коментира слуховете за смяната на Васьор

Главният изпълнителен директор на Ферари Бенедето Виня внесе яснота защо отборът открито застана зад своя шеф Фред Васьор на фона на зачестилите медийни спекулации за неговото бъдеще. Той подчерта огромното значение на това да се разграничават реалните факти от свободните интерпретации.

Ръководителят на легендарния италиански производител коментира вълната от слухове и припомни куриозен случай – как е чел за предполагаем конфликт между него и Васьор, докато двамата са вечеряли на една маса. По думите му в съвременния свят, подсилен от влиянието на социалните мрежи, понякога е наложително ръководството да се намеси публично, за да спре медийния шум. Що се отнася до представянето на пистата, Виня не търси оправдания: „Конкурентите ни просто си свършиха работата по-добре“.

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Подходът на Виня към всеки проблем е изключително прагматичен и се базира на неговия научен опит: отправната точка винаги са фактите. Това е философия, която той налага и в управлението на компанията – внимателно наблюдение, детайлна проверка и едва тогава извеждане на заключения.

Същата логика директорът прилага и към случващото се в Скудерията, която напоследък отново се оказа в епицентъра на редица слухове. Основната тема бе позицията на Фредерик Васьор, поставена под съмнение заради резултати под очакванията и тиражирани варианти за негови потенциални заместници. От Маранело вече изразиха категорично пълното си доверие към французина, а Виня разви въпроса за постоянния информационен натиск, който в съвременната Формула 1 се разпространява с изключителна скорост в онлайн пространството.

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За да илюстрира пропастта между реалност и догадки, Виня разказа показателна случка: преди време, по време на вечеря с Васьор, попаднал на публикация, твърдяща с пълна убеденост, че отношенията между тях са напълно разрушени и те не могат да се понасят. Парадоксът бил пълен – докато четял тези коментари, той седял срещу самия ръководител на отбора. Неизбежната реакция и на двамата била просто усмивка.

Чрез този пример Виня повдига ключов за него въпрос: проверката на информацията. Той уточнява, че не оспорва правото на критика или изказване на мнения, но проблемът възниква тогава, когато едно субективно виждане се представи като неоспорим факт без надлежна проверка.

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„Проверявайте фактите, уверете се със собствените си очи!“, призовава шефът на Ферари. Според него практиката дадена теза да се повтаря неколкократно, докато не започне да се възприема като абсолютна истина, крие огромни рискове.

Виня даде примери и от своя над 30-годишен професионален път, споделяйки как неведнъж е чел интервюта с приписани му думи, които никога не е изричал и впоследствие са изисквали опровержения. Големият дефект на този процес е, че корекцията идва твърде късно, а читателите на първоначалния подвеждащ материал рядко виждат опровержението – проблем, който в блоговете и социалните мрежи е още по-труден за контролиране.

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Този информационен шум засяга пряко и Скудерия Ферари – организация, която генерира огромен интерес и внимание. Слуховете лесно преминават границите на падока и достигат до инженерите, механиците и техните семейства, пораждайки излишно напрежение и разсейване от основните цели.

Именно поради тази причина от Маранело взеха решение да заемат твърда публична позиция относно Васьор и да пресекат всякакви спекулации. Според Виня този ход е постигнал желания ефект и въпросите по темата бързо са утихнали.

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Остава обаче задачата за подобряване на представянето на самата писта. Главният изпълнителен директор признава реалността: болидът се нуждае от сериозен напредък, защото съперниците в момента работят по-добре. Това обаче изисква чисто инженерни решения, а не поредна вътрешна революция.

„Истината е, че Фред и целият екип са пределно амбицирани и концентрирани върху работата си. Трябва ли да подобрим колата? Безспорно! Нашите конкуренти се справиха по-добре. Но законите на физиката са неизменни, което означава, че има как да постигнем по-добри резултати“, подчерта Виня.

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Посланието от Маранело е напълно ясно: Ферари разчита на стабилност, Васьор запазва ключовата си роля в проекта и между него и висшето ръководство няма никакъв разрив. За Бенедето Виня формулата остава непроменена – наблюдение, проверка и фокус върху реалните събития, защото колкото и различни интерпретации да съществуват, реалността винаги е само една.

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Снимки: Gettyimages