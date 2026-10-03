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В Пирели очакват два или три бокса утре

  • 3 окт 2026 | 19:49
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Износването на гумите в хода на Гран При на Бахрейн утре ще е решаващо за резултатите на „Сепанг“, а в Пирели очакват всеки пилот да направи два или три бокса, ако надпреварата мине на сухо и не вали.

„Меките сликове демонстрираха най-добрите си качества в квалификацията - обясни Дарио Марафуски, директор на Пирели Моторспорт. - Но полпозишънът беше спечелен с много по-слабо време, в сравнение с очакванията ни. Значи промените в състоянието на трасето са били недостатъчни.

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„Меките сликове имат живот за една бърза обиколка в квалификационно темпо, като в същото време тези гуми показват приемливо ниво на стабилно представяне в хода на по-дълга дистанция, стига те да са загрети правилно. Това ще е важно, тъй като няколко отбора запазиха меки сликове.

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Стратегическа грешка или брилянтно решение на Ред Бул?

„От гледна точка на стратегиите, състезанието обещава да е интересно. Повечето пилоти имат по два комплекта твърди гуми, които са надеждната основа за по-дългите серии обиколки. На теория, комбинацията меки-твърди-твърди и средно твърди-твърди-твърди изглеждат много перспективно.

Днес Хамилтън е най-направил най-добрата си обиколка за годината?
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„Но Верстапен и Леклер запазиха само по един комплект нови твърди сликове, така че те разчитат на други комбинации и ще използват по-активно меките и средно твърди гуми и дори това дава вариант и за трети бокс при една по-агресивна стратегия с по-къси серии обиколки.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Imago

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