В Пирели очакват два или три бокса утре

Износването на гумите в хода на Гран При на Бахрейн утре ще е решаващо за резултатите на „Сепанг“, а в Пирели очакват всеки пилот да направи два или три бокса, ако надпреварата мине на сухо и не вали.

„Меките сликове демонстрираха най-добрите си качества в квалификацията - обясни Дарио Марафуски, директор на Пирели Моторспорт. - Но полпозишънът беше спечелен с много по-слабо време, в сравнение с очакванията ни. Значи промените в състоянието на трасето са били недостатъчни.

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„Меките сликове имат живот за една бърза обиколка в квалификационно темпо, като в същото време тези гуми показват приемливо ниво на стабилно представяне в хода на по-дълга дистанция, стига те да са загрети правилно. Това ще е важно, тъй като няколко отбора запазиха меки сликове.

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„От гледна точка на стратегиите, състезанието обещава да е интересно. Повечето пилоти имат по два комплекта твърди гуми, които са надеждната основа за по-дългите серии обиколки. На теория, комбинацията меки-твърди-твърди и средно твърди-твърди-твърди изглеждат много перспективно.

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„Но Верстапен и Леклер запазиха само по един комплект нови твърди сликове, така че те разчитат на други комбинации и ще използват по-активно меките и средно твърди гуми и дори това дава вариант и за трети бокс при една по-агресивна стратегия с по-къси серии обиколки.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Imago