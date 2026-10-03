Хаджар: Не беше най-добрата ми квалификация, но съм доволен

Вторият пилот на Ред Бул Исак Хаджар се класира трети в квалификацията за Гран При на Бахрейн в Малайзия, но утре ще стартира 8-и заради наказание след смяна на двигател.

„Колата ни се представя добре през целия уикенд - обясни след сесията французинът. - Добре е, че успях да се върна след контузията в китката с такива постижения, харесва ми да се боря за място в топ 3.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA!! 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/NgtaCAZacL — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

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„Това не беше най-добрата ми квалификация, но съм доволен, тъй като всичко мина добре.

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„Не е много приятно да стартираш с наказание на писта, на която сме бързи и ще трябва да догонвам, но ще стартирам осми. Уверен съм, че мога да си пробия път напред и да постигнем добър резултат.“

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Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages