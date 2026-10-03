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Финална промяна в настройките преди квалификацията помогнала на Хамилтън

  • 3 окт 2026 | 12:32
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Финална промяна в настройките преди квалификацията помогнала на Хамилтън

Люис Хамилтън се оказа най-сериозният съперник на Макс Верстапен в битката за полпозишъна на „Сепанг“, но завърши на близо три десети зад нидерландеца и ще стартира втори.

Въпреки това седемкратният шампион остана доволен от представянето си, което идва след трудни тренировки, в които му е била трудно да намери точни баланс на колата. Промяна в настройките непосредствено преди квалификацията обаче му е помогнала и така британецът стигна до първата редица за първи път от победата си в Барселона през юни.

Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори
Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори

„Обичам тази енергия. Огромно, огромно благодаря на Малайзия, че ние прие. Тук е горещо. Не спирам да го казвам, но това създаде огромно предизвикателство за гумите, колите и механиците в гаража. Наистина съм благодарен на моя отбор. В хода на тренировките направихме множество промени.

„Понеже колата се пързаляше, гумите прегряваха, беше много трудно да намерим точния баланс и преди квалификацията направихме една последна промяна и мисля, че уцелихме. Да съм на две или три десет от Макс, който е бърз от началото на уикенда, е страхотно и съм благодарен.

„Много по-доволен съм с колата, но утре ще е напълно различна игра. Ще бъде трудно да накараме тези гуми да оцелеят, те прегряват от самото начало. Всяко малко превъртане, всяко малко пързулване ще направят разлика. Искам да мисля, че имаме добър баланс. Макс беше наистина бърз в дългите си серии, така че ще дам най-доброто от себе си да остана до него утре“, коментира Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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